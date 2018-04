Motorista perde controle da direção de veículo e invade residência

O acidente que quase terminou em tragédia aconteceu na tarde desta segunda-feira, 09, na Rua Aracaju, entre as Ruas T-19 e T-20, no 2º Distrito de Ji-Paraná.

De acordo com testemunhas, Matheus Henrique Luiz Oliveira, de 22 anos, estava dirigindo seu veículo Corolla, pela Rua Aracaju, quando, ao tentar desviar de uma motocicleta, acabou perdendo o controle da direção e invadindo uma residência.

No momento do acidente, havia duas pessoas na casa, uma mulher de 30 anos e uma criança. Por sorte, elas estavam na parte dos fundos e não se machucaram. O motorista permaneceu no local até a chegada da Polícia.

Fonte: Alerta Rolim