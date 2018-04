Mototaxista vilhenense é assassinado a facadas no Acre

O homicídio teria acontecido por volta das 21h desta terça-feira , 10, em uma estrada chamada Rua do Barro, localizada nas dependências do Bairro Ayrton Sena, em Rio Branco/Acre. A vítima, Rogério Araújo de Castro, de 42 anos, era mototaxista e foi assassinado a golpes de faca.

De acordo com a perícia foram identificados dois golpes, sendo um na altura do peito e outro profundo na região da garganta que parcialmente degolou a vítima. No local, todos os pertences aparentemente foram encontrados, desde o celular, a carteira e motocicleta.

O delegado da homicídios, Remulo Diniz, também encontrou um capacete debaixo de uma ponte em construção, que teria sido usado pelo garupa da moto, tido como principal suspeito do crime, apesar de ainda não ter sido identificado. Diniz trabalha já com a hipótese de homicídio e acredita que a morte do mototaxista tenha sido encomendada.

O lugar ficou isolado pela Polícia Militar a uma distância considerável do corpo para evitar problemas com a categoria que esteve em peso no local, a espera de informações.

Os objetos pessoais da vítima, que era natura de Vilhena e deixa esposa e dois filhos, foram recolhidos pelos Polícia Técnica.

Fonte: Oriobranco