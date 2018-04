Mulher ameaça se jogar da ponte do Rio Madeira

Uma mulher de 44 anos ameaçava pular da ponte do Rio Madeira, em Porto Velho, na noite de terça-feira (10), mas felizmente, uma equipe da Polícia Militar conseguiu evitar o suicídio.

De acordo com informações colhidas no local, um motorista transitava pela rodovia BR-319 e viu a mulher ameaçando se jogar da ponte. Ele parou o veículo, começou a dialogar com a mulher e acionou uma guarnição da PM.

Para os policiais, a vítima afirmava que pretendia se matar porque a vida dela não valia mais nada, pois não conseguia ajudar a própria família.

Os militares iniciaram uma negociação, inclusive fazendo oração e conseguiram salvar a mulher. Um filho dela esteve presente e informou que a mãe sofre de depressão, faz tratamento e, em outra oportunidade já ameaçou pular de uma torre.

Outros familiares chegaram em um automóvel e levaram a vítima para casa. A ocorrência foi registrada no DP da área.

Fonte: Rondoniaovivo