Alunos da zona rural de Corumbiara estão sem aula desde fevereiro devido à falta de transporte escolar

A comunidade da escola Colina Verde procurou o Extra de Rondônia via telefone e rede social para relatar a falta de transporte escolar no Distrito de Rondolândia, município de Corumbiara, desde o dia 19 de fevereiro do ano corrente.

De acordo com os populares, as aulas iniciaram na quarta semana de fevereiro, mas devido ao baixo número de alunos os educadores tiveram que cancelar. Houve alguns pais que se deslocaram e levaram os filhos, mas quantia de estudantes era inferior aos matriculados. Em seguida houve a greve da educação o que acentuou ainda mais o problema.

Após o retorno das aulas, o problema não havia sido resolvido, a comunidade então marcou uma reunião com o secretário de educação para resolver a questão.

Na ocasião o secretário de educação, Luis Carlos Dalacosta, se comprometeu a dar uma resposta na reunião que ocorrerá nesta sexta-feira, 13, as 15h00 nas dependências da escola e se possível for já disponibilizar os veículos na próxima segunda-feira para atender os alunos pertencentes às linhas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação