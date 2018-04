BR-364: Colisão entre carros deixa três pessoas feridas

O acidente aconteceu por volta das 15h00 desta quinta-feira, 12, no Km 50 – da BR-364, próximo a ponte do Rio Ávila a cerca de 44 quilômetros de Vilhena, sentido Porto Velho.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do veículo Volkswagen Gol, placas IQQ-7462/Passo Fundo – Rio Grande do Sul, seguia pela rodovia sentido Cuiabá, quando ao chegar na altura do quilometro 50, um automóvel Toyota Corola, teria invadido a pista causando a colisão.

O condutor do Corola com placas de Manaus trafegava pela BR sentido Porto Velho, e segundo ele ultrapassava uma carreta, e o carreteiro entrou junto fazendo a mesma manobra. Com isso, o motorista perdeu o controle de direção, rodou na pista e foi atingido pelo Gol que transitava em sentido contrário.

No impacto, o Corola foi jogado fora da rodovia e ficou parcialmente destruído. O motorista e passageiro saíram ilesos. Porém, o condutor e dois passageiros do Gol, sofreram ferimentos e foram encaminhados por uma Unidade do Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional de Vilhena. De acordo com sargento do Corpo de Bombeiros as vítimas aparentavam possíveis fraturas, mas ambas em estado estável.

A BR foi interditada nos sentidos, Porto Velho e Cuiabá e ficou interditada por mais de uma hora. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e registrou a ocorrência.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia