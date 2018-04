CEREJEIRAS: jovem assassina namorada e comete suicídio

No início da tarde desta quinta-feira, 12, um jovem assassinou a namorada e logo em seguida, cometeu suicídio, em uma propriedade localizada na linha 4, da segunda para a terceira eixo, zona rural de Cerejeiras.

As primeiras informações dão conta de que o jovem, identificado como Ivonei Ferreira, mais conhecido como “Boca”, assassinou a namorada, até o momento identificada apenas como Luana, que era funcionário de um atacarejo do município.

Também há informações de que a mãe e a irmã da jovem, de apenas cinco anos, estavam no imóvel no momento do crime, mas conseguiram fugir.

A reportagem do Extra de Rondônia se dirigiu ao local e trará mais informações a qualquer momento.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação