CHUPINGUAIA: bandidos invadem agência de banco pelo forro e fogem deixando ferramentas

O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 12, na agência do Banco Sicoob, localizado na Avenida Tancredo Neves, do município de Chupinguaia.

Segundo o registro da ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu até a agência, para averiguar os motivos pelos quais o alarme tinha sido acionado, e ao entrarem na mesma, em companhia do gerente, avistaram que parte do forro havia sido arrancado, porém, no local não havia ninguém.

Do lado de fora do prédio, os militares encontraram uma mochila preta contendo alicates, chaves de fenda e um par de luvas.

Diante dos fatos, diligências foram realizadas, porém, ninguém foi preso. Já os objetos foram conduzidos ao quartel da PM para posteriormente serem entregues ao cuidados da Polícia Técnica de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa