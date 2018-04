Ciúmes teria levado marido a matar mulher e se suicidar em Cerejeiras

O fato aconteceu no começo da tarde desta quinta-feira, 12, na Linha 4 área rural do município de Cerejeiras.

De acordo com relatos de amigos das vítimas, Ivonei Ferreira, de 29 anos, conhecido por “Boca”, estava a pouco tempo morando com Luana Gomes de Oliveira, de 21 anos, num cômodo nos fundos da casa da família dela.

A relação não estava bem, devido Ivonei ter ciúmes demasiado da mulher. Com isso, Luana chamou Ivonei para conversar na tarde de quarta-feira, 11, e teria colocado um ponto final da relação, dizendo que iria arrumar uma casa e iria mudar, seguir com sua vida.

Contudo, na manhã desta quinta, Ivonei saiu para trabalhar com o pai de Luana, pois ele era servente de pedreiro e trabalhavam juntos. Quase na hora do almoço, Ivonei disse ao sogro que ia resolver algumas coisas na rua e já retornava . Porém, Ivonei foi para casa, pois sabia que naquela hora Luana já teria chegado do serviço.

Na residência, Ivonei e Luana estavam na varanda dos fundos, e na varanda da frente estava a mãe dela com a irmã mais nova. A mãe de Luana disse que ouviu uma discussão entre os dois e em seguida disparos de arma de fogo.

A mãe da vítima correu para ver o que tinha acontecido, e ao chegar aos fundos da casa, se deparou com o corpo da filha caído no chão.

A mãe saiu correndo com a filha mais nova e ao sair da casa ouviu outro disparo. A primeira vista, Ivonei atirou na cabeça de Luana por duas vezes e em seguida deu um tiro abaixo do queixo, no qual somente a perícia poderá confirmar com exatidão.

A Polícia Militar foi chamada e isolou a área até a chegada da Polícia Técnica que após os trabalhos de praxe liberou os corpos para remoção.

A informação é que Luana será velada na Capela Mortuária e Ivonei num sitio na Linha 5.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia