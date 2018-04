De virada, Genus supera o Vilhenense

O Genus venceu na noite desta quarta-feira, 11, o Vilhenense por 2 a 1 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, e respira na luta contra o rebaixamento na disputa do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018.

Wembley abriu o placar para o Vilhenense, mas Leandro marcou duas vezes e garantiu a vitória para o Genus.

Com o resultado, Genus chegou aos 11 pontos na classificação geral. Já o Vilhenense permanece na liderança geral com 17 pontos.

Na próxima rodada, o Genus enfrenta no sábado o VEC no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena. Já o Vilhenense encara no domingo o Barcelona no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

O Jogo – As duas equipes fizeram uma partida aberta e com boas oportunidades de gol. O Vilhenense adiantou sua marcação e passou a dificultar a saída de bola do Genus. Aos poucos, o time da capital conseguiu se organizar em campo e passou a atuar nos contra-ataque. Aos 14’, Charlinho cruzou na área e Thiago Xuxa cabeceou livre nas mãos do goleiro Kaiky.

Aos 30’, Roney fez jogada individual, passou por dois marcadores e bateu, mas o goleiro Gabriel Sarges fez grande defesa. Quatro minutos depois, Paulão recebeu na meia lua da área e finalizou forte, mas a bola passou rente a trave. E, em seguida, Paulão teve a oportunidade dentro da área, mas bateu por cima do gol.

Aos 43’, Wembley chutou forte de fora da área, a bola desviou na zaga e por pouco não surpreendeu o goleiro Gabriel Sarges. Na cobrança de escanteio, Tessio subiu livre e cabeceou fraco nas mãos do goleiro Gabriel Sarges.

Na volta do intervalo, o Genus voltou melhor, tentando chegar ao seu gol. Aos 9 minutos, Charlinho fez jogada individual e bateu cruzado, mas o goleiro Kaiky colocou para escanteio. Três minutos depois, Giovani recebeu na entrada da área e finalizou, mas o goleiro Gabriel Sarges defendeu.

Aos 27′, após cobrança de escanteio, Giovani cabeceou livre, mas o goleiro Gabriel Sarges salvou o Genus. Aos 35′, após bola alçada na área, Wembley cabeceou para abrir o placar para o Leão do Cone Sul.

Após o gol do Vilhenense, o Genus foi para o desespero. Aos 38′, Leandro faz jogada individual, passa por seu marcador e deixou tudo igual. Aos 41′, Tom Tom fez jogada individual, bateu cruzado e Leandro escorou para o fundo das redes.

Ficha Técnica

Genus 2 x 1 Vilhenense

Local: estádio Aluízio Ferreira (em Porto Velho);

Data: 11/04/2018 (quarta-feira);

Árbitro: Jonathan Antero Silva;

Assistentes: Joverton Wesley de S. Lima e Tiago Ferreira; 4º árbitro: Servilio Patricio de Oliveira;

Cartões amarelos: Jefferson, Juninho e Kevin (Genus);

Genus

Gabriel Sarges; Charlinho, Jobert, Diego e Elias; Marcão, Paulão (Tom Tom), Juninho e Jefferson (Kevin); Thiago Xuxa (Leandro) e Deivid. Técnico: Paulo Eduardo.

Vilhenense

Silva; Alvaro, João Pedro, Tessio e Michel; Wembley, Lagoa, Roney e Leandrinho; Vandinho (Wellitinho) e Giovani (China). Técnico: Mirandinha.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida