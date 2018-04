Força Tática localiza trator furtado e armas de fogo em propriedades de dono de açougue em Vilhena

O proprietário de um açougue, localizado na Avenida José do Patrocínio, em Vilhena, foi detido no fim da tarde de quarta-feira, 11, devido ter sido encontrado em uma fazenda de sua propriedade, localizada às margens da BR-174, a cerca de 70 Km de Vilhena, sentido Juína, um trator furtado, duas armas de fogo e várias munições de calibre 38 e .40.

Segundo o registro da ocorrência, o proprietário do referido trator Vamet, modelo 985, comunicou a Polícia Militar, que tinha recebido informações de que seu veículo, que tinha sido furtado de sua propriedade, no lote 81, gleba Corumbiara, juntamente com uma bomba de combustível e uma bomba de engraxar, havia sido visto próximo à fazenda acima citada.

Diante dos fatos, uma guarnição da Força Tática se dirigiu até a propriedade, onde avistaram rastros de trator e seguindo os mesmos, localizaram o veículo escondido em meio à vegetação, sem a bateria. Como o trator foi reconhecido pela vítima e populares alegaram que era comum ouvir tiros na fazenda, os militares se descolaram até a residência do proprietário.

Já no imóvel do suspeito, de 54 anos, que estava no local, de pronto foi possível avistar a bateria do trator e em uma dispensa, foram encontradas as bombas de combustível e de engraxar, também de propriedade da vítima.

Em buscas pela residência, os policiais encontraram dentro de uma gaveta, um revólver calibre 38 e debaixo de um colchão, uma pistola .40, ambas devidamente municiadas. Além das munições que estavam no tambor e no pente das armas, também havia no local mais 53, dos mesmos calibres.

Também foi avistado por um policial, na mesma dispensa onde foram encontrados os objetos furtados, uma grande quantidade de carnes armazenadas em uma caixa velha de amianto.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e receptação de produto furtado, sendo conduzido até a Unidade Integrada de segurança Pública (Unisp) para serem tomadas as devidas providências.

Texto e fotos: Extra de Rondônia