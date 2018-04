Homem mata namorada e em seguida se suicida em Cerejeiras

O caso foi registrado no início da tarde desta quinta-feira, 12, no km 1 da linha 4, zona rural do município de cerejeiras, onde Ivonei Ferreira, um servente de pedreiro de 29 anos, mais conhecido como “Boca” assassinou com um tiro no rosto a ex-namorada Luana Gomes de Oliveira, de 21 anos, que trabalhava como caixa de mercado.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, na tarde de quarta-feira, Luana teria terminado o namoro com Ivonei devido este ser muito ciumento , e por estar morando em um quarto nos fundos da casa da família da jovem. O rapaz afirmou que na data de hoje iria procurar uma casa e seguir sua vida.

Já nesta manhã, Ivonei foi trabalhar com o pai de Luana como para quem prestava serviços, no entanto, pediu para se ausentar, a fim de resolver algumas coisas na cidade, sendo que retornaria em breve. Seu destino foi a casa da vítima, que se encontrava em horário de almoço .

Enquanto o ex-casal conversava na varanda dos fundos da casa, a mãe da jovem e sua filha mais nova, aguardavam na varanda da frente. Porém, apos uma discussão, ambas ouviram.um disparo de arma de fogo e ao se dirigirem até os fundos do imóvel, se deparam com Luana caída.

Ao pegar a criança e sair correndo em busca de socorro, a mãe da vítima ouviu outro disparo, com o qual Ivonei tirou sua própria vida.

A Polícia Militar foi chamada e ao chegar deparou com os dois jovens sem vida.

A Polícia Técnica de Vilhena foi acionada e constatou que Luana foi morta com um tiro no rosto e outro no maxilar e Ivonei com um disparo abaixo do maxilar.

Texto e Foto: Extra de Rondônia