Ji-Paraná se recupera e bate o VEC por de 3 x 0

O Ji-Paraná venceu na noite desta quarta-feira, 11, o VEC por 3 a 0 no estádio Biancão, em Ji-Paraná, pela terceira rodada do segundo turno do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018.

Jogando em casa, o Ji-Paraná entrou em campo em busca da vitória para seguir na luta contra o rebaixamento. Aos 38’, Assis abriu o placar para o Galo da BR. Nos acréscimos da primeira etapa foi a vez do meia Valker marcar o segundo gol. Na volta do intervalo, o Jipa fez o terceiro gol com Valker, aos 29’.

Com o resultado, o Ji-Paraná chegou aos quatro pontos no returno e ocupa a quarta posição, enquanto que na classificação geral o Galo da BR é o lanterna com dez pontos. Já o VEC é o lanterna do segundo turno com três pontos, enquanto que, na classificação geral, ocupa a quinta posição com 12 pontos.

Na próxima rodada, o Ji-Paraná enfrenta no sábado o Rondoniense no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. Já o VEC recebe no sábado o Genus no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida