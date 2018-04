Maurão prestigia assinatura de ordem de serviço para asfalto e recuperação de vicinais em Pimenta Bueno

A cidade de Pimenta Bueno foi contemplada com a assinatura, na manhã desta quinta-feira, 12, de ordem de serviço para obras de pavimentação urbana e recuperação de estradas vicinais, com recursos do governo do Estado e também de emendas do deputado Cleiton Roque (PSB). O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (MDB), prestigiou o evento.

O governador Daniel Pereira (PSB) assinou as ordens de serviço, junto com o diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Luiz Carlos Katatal, junto com a prefeita Juliana Roque (PSB). O senador Valdir Raupp (MDB), a deputada federal Marinha Raupp (MDB), o deputado Só na Bença (MDB), entre outras autoridades, prestigiaram o evento.

Serão 6,5 quilômetros de asfalto urbano novo, atendendo a oito bairros, com recursos próprios do Estado; além de uma emenda de R$ 1,2 milhão para a recuperação de vicinais, do deputado Cleiton.

“O deputado Cleiton buscou o recurso junto ao Governo para o asfalto e assegurou as emendas para a recuperação das vicinais. Esse trabalho conta com o nosso apoio e estamos reafirmando o nosso compromisso em continuar sendo parceiro dos municípios e trabalhando em harmonia com os demais poderes e instituições”, disse Maurão.

O governador disse que, mesmo tendo assumido o Governo há poucos dias, sua prioridade é iniciar obras com os recursos garantidos. “Não vou dar a ordem de serviço para obras incompletas. Esta obra aqui em Pimenta está com o dinheiro garantido e as empresas podem executar que irão receber. Tem começo, meio e fim, beneficiando a população”, destacou Daniel.

Roque destinou outra emenda de R$ 533 mil para a recuperação de estradas vicinais, melhorando o tráfego na zona Rural e o escoamento da produção agropecuária. Esse recurso já está na conta da prefeitura e os serviços iniciados.

“Os municípios sozinhos não conseguem atender a totalidade das obras de pavimentação urbana e melhorias nas estradas. Somente com o apoio do Governo e com a destinação de emendas parlamentares, somados aos esforços da prefeitura em fazer os projetos, é que podemos levar os benefícios. Quero agradecer ao governador Daniel Pereira por nos prestigiar, sendo a primeira cidade onde ele cumpre agenda oficial, levando ações tão importantes”, destacou Roque.

Juliana Roque agradeceu ao governador e aos deputados pelo apoio ao município, que recebe mais de R$ 8 milhões de investimentos em infraestrutura. “Pimenta recebe um volume significativo de investimentos em obras que são fundamentais para a nossa cidade, para a nossa população”, afirmou a prefeita.

Texto e Fotos: Assessoria