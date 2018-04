Neste sábado acontece a “Havana Party” em Cerejeiras

Neste sábado, 14, acontece a “Havana Party” no Polo Festas e Eventos de Colorado. O evento terá como atração MC DK, Matheus Contec, Romário Oliveira e o DJ Leudson.

A festa contará com uma mega estrutura Line up nacional, além da temática neon. A “Havana Party” apresentará um espaço alternativo de Narguilé com uma hora de open bar, bebidas diferenciadas com três horas de open bar, camarote com open a noite inteira e copos personalizados.

Lembrando que os pontos de vendas são: Barbearia Texas, Irmãos Ricardos Espetos, Shopcar e Barbearia do Irmãozinho.

Adquira já o seu ingresso pelo Instagram oficial @hava_party ou através dos telefones 9 9316-1751 e 9 8132-8980.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustração/Divulgação