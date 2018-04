Alunos de contábeis farão declaração do imposto de renda de forma gratuita neste sábado; interessados devem ir a Unesc

Neste sábado, 14, no período das 8h00 as 11h30 e das 13h30 as 17h00 os acadêmicos do curso Ciências Contábeis da Unesc estarão realizando declaração do imposto de renda de forma gratuita para a comunidade.

De acordo com o coordenador do curso, Diego Rodrigues, o projeto surgiu de uma parceria da instituição com representantes da Receita Federal que ofertaram o treinamento dos profissionais de contábeis.

Segundo Diego, “é importante salientar que os alunos estarão entrando na prática contábil, sempre com a orientação de um professor, para que possam se tornar ótimos profissionais”.

E para as pessoas que quiserem fazer sua declaração será necessário levar: Documentos Gerais (CPF; Título de Eleitor; Comprovante de Endereço, Declaração de 2017 para que já declara); Informativo de Rendimentos Salariais (Cédula C); Informativo de Rendimentos Bancários (Extrato de Conta, Aplicações, Poupança…); Recibos e Notas Fiscais de Deduções Legais (gastos com educação, médico, dentista…); Documentação dos bens (Veículos, Casa…) se ainda restar dívida, trazer o boleto com quantidade paga e a pagar.

O Professor Diego finaliza dando um conselho a todos os populares, “evitem pagar multas por atraso na entrega, vá se preparando já, pois o prazo final para entrega é 30 de abril, não deixe para a última hora! Os computadores da Receita Federal ficam sobrecarregados nos últimos dias do prazo final de entrega, dificultando a recepção da declaração”.

Para mais informações entrar em contato através do telefone (69) 3322-1290.

Texto: Extra de Rondônia/ Assessoria

Foto: Assessoria