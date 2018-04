Geovanny Siqueira não é mais técnico do VEC

Geovanny Siqueira não é mais técnico do Vilhena Esporte Clube. O treinador foi dispensado pela diretoria do clube, após a derrota diante do Ji-Paraná. Geovanny comandou a equipe na ultima partida do primeiro turno e mais três confrontos no returno, somando duas vitórias e duas derrotas.

A informação foi divulgada no facebook do clube, mas não revelou o motivo da demissão. A diretoria agradeceu os serviços prestados ao clube pelo treinador e desejou sucesso na sua carreira.

A diretoria do clube deve anunciar em breve o novo treinador da equipe. O VEC entra em campo neste sábado, contra o Genus, no Portal da Amazônia, valendo a quarta rodada do returno do campeonato.

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Foto: Divulgação