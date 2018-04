IFRO Campus Colorado do Oeste está selecionando professores substitutos

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de professores substitutos para as áreas de Agronomia (02), Agrícola (01), História (01) e Espanhol (01) para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste.

A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia, 17 de abril, diretamente no Câmpus Colorado do Oeste ou via Correios, de acordo com especificações e prazos do Edital. A seleção será dividida em duas etapas: prova de desempenho didático e prova de títulos.

A prova de desempenho didático será realizada nos dias 02, 03 e 04 de maio presencialmente no Campus Colorado do Oeste, situado na BR 435, km 63 (antiga RO 399, km 05), zona rural de Colorado do Oeste/RO. O resultado das provas será divulgado no dia, 08, e a homologação do resultado final do processo seletivo será publicada no dia, 11.

A contratação será por tempo determinado para atender a necessidade temporária do IFRO, com lotação no Campus. A remuneração pode chegar a R$ 5.742,14 para cargos de 40 horas semanais, além de outros auxílios.

Mais informações podem ser adquiridas através da Central de Atendimento pelos telefones (69) 3341-7634 / 3341-7636 / 3341-7608 / 99981-9126 ou e-mail:processoseletivo.colorado@ifro.edu.br

