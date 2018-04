Índios reagem a assalto e espancam criminosos

Dois amigos foram espancados por três índios e presos na noite desta quinta-feira, em Porto Velho. A dupla, Gustavo L. B., de 29 anos, e Yuri R. C., de 22 anos, tentou assaltar os indígenas da etnia karitiana, na Rua Rui Barbosa, Bairro Arigolândia, região Central da capital, em frente ao albergue da Funai, mas as vítimas reagiram.

De acordo com o boletim de ocorrência, a dupla chegou em uma motocicleta modelo Yamaha Factor e abordou as vítimas, simulando estar armada, e anunciou o assalto.



Após perceber que a dupla estava desarmada, os índios reagiram e atacaram os assaltantes, conseguindo interceptá-los, e ainda os espancaram.



Gustavo foi socorrido até o Pronto-Socorro e Hospital João Paulo II, com suspeitas de fratura na costela. Já o comparsa Yuri acabou preso e levado para a Central de Flagrantes.

Fonte: Rondôniagora