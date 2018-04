PC de RO ajuda na prisão de acusado de matar mulher a tijoladas no Maranhão

A Polícia Civil, através do 3° DP, concluiu as investigações que se apuravam crimes de falsidade ideológica e uso de documentos falsos praticados por Clemilson M. S., o qual havia fugido de uma cidade do interior do Estado do Maranhão após ter praticado um bárbaro homicídio contra a própria mulher. A vítima foi morta a tijoladas na cabeça.

Depois de cometer o brutal crime, o homem fugiu para Porto Velho e conseguiu fazer uma nova cédula de identidade junto ao Instituto de Identificação de Rondônia, assumindo a partir de então nova identidade civil com o nome Bernardo Clésio M. S., passando então, desde o ano de 2012 a trabalhar na construção das Usinas do JIRAU e Santo Antônio onde firmou contratos de trabalho junto as construtoras usando os documentos falsos.

Com as informações colhidas pelos investigadores do 3° DP, o suspeito foi preso no Estado do Mato Grosso trabalhando na construção de outra Usina.

