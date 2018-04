Presidente das lojas Havan visita canteiro de obras e anuncia inauguração para 12 maio

Na manhã desta sexta-feira, 13, Luciano Hang, presidente do grupo Havan, visitou o canteiro de obras da unidade que está sendo construída em Vilhena.

Hang elogiou a cidade e disse que está muito feliz por mais esta que é a caçulinha do grupo que será inaugurada em Vilhena, no dia, 12 de maio.

Em tom de brincadeira Luciano ressalta que somente “São Pedro” pode adiar o sonho de inaugurar o empreendimento do grupo, naturalmente se reportando as chuvas que caem na região.

O empresário simples e de palavras confiantes teceu elogios ao Secretário de Indústria e Comércio Faiçal Akari, ao adjunto Felipe Oliveira e ao vice-prefeito Darci Cerutti, pela forma que estão apoiando a vinda das lojas Havan para Vilhena.

Luciano chegou ao canteiro de obras e fez questão de cumprimentar todos os colaboradores sem distinção que estão empenhados na construção dia e noite para que a loja seja inaugurada na data prevista. “Luciano pondera e fala que a crise que assola o país não o desanimou a prosseguir e buscar dias melhores, pois é com ela que aprendemos e medimos nossa capacidade”, enfatizou.

Durante a entrevista, Hang fez uma ressalva quanto ao aeroporto de Vilhena, que na noite de quinta-feira, 12, não conseguiu pousar a aeronave por falta de balizamento. Com isso, teve que prosseguir até Cacoal. Neste ponto brincou ” já pensou se o avião não tivesse combustível, eu morria!”, disse sorrindo. Vale ressaltar que o aeroporto é gerido pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER). Porém, Darci Cerutti fez compromisso com o empresário de buscar meios para resolver em breve este problema. Em contra partida, Hang também fez um compromisso com o Secretário Faiçal e o vice-prefeito, irá fazer uma palestra multinacional gratuita um dia antes da inauguração da loja, ou seja, no dia 11 de maio.

Para encerrar, “Luciano disse que os vilhenenses podem esperar uma loja de departamentos moderna, com os melhores colaboradores e com preços competitivos. Além disso, todos os funcionários estão sendo selecionados na própria cidade, como já foi divulgado em matérias anteriores. Isso com certeza trará muitos dividendos ao município, através de impostos e empregos”, finalizou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia