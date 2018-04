Representante da Havan fala sobre seleção de currículos para a loja; serão disponibilizadas mais de 100 vagas

Na tarde da última quinta-feira, 12, em entrevista com a Analista de Recrutamento e Seleção das Lojas Havan, Roselaine Bataglim Marchite, foi relatado sobre o andamento da seleção de currículos para os colaboradores da Havan e a previsão de inicio das atividades na loja.

De acordo com a analista “foi recebido muitos currículos. Pelo Sine foram cerca de 1.600 candidatos, no e-mail foram 8.150, são muitas pessoas aptas, qualificadas e com perfil da Havan”.

“Inclusive, já fechamos a primeira etapa, que consiste em recrutar 60 pessoas para integração do funcionando da loja. E nesta sexta-feira, 13, eles vão a Porto velho para iniciar o treinamento. Já a segunda etapa terá inicio no dia, 30 de abril, com o recrutamento do restante do pessoal. A loja disponibilizará 150 vagas”, explicou Roselaine.

Bataglim pontuou que a inauguração da loja Havan está prevista para 12 de maio. Em relação à estátua, a representante informou “acredito que daqui uns dias ela já chegue à cidade e diferente do que dizem não há uma meta, ela é fixada de acordo com a disponibilidade de espaço na loja”.

Roselaine finalizou dizendo que “para os candidatos que ainda não foram selecionados, seus currículos ficarão arquivados em nosso banco de dados e assim que surgir oportunidades dentro do perfil de cada um, eles poderão ser chamados”.

Texto e Foto: Extra de Rondônia