Secretário de Educação Valdo Alves pede exoneração e não deve fazer parte da administração Daniel Pereira

O secretário de Estado da Educação (Seduc/RO) Florisvaldo Alves da Silva, o Valdo, protocolou na manhã desta sexta-feira (13) pedido de exoneração no gabinete do atual governador Daniel Pereira, do PSB.

A saída não ocorre automaticamente, mas tudo indica que o titular da pasta não deve integrar a administração Pereira.

Valdo é um dos poucos remanescentes do secretariado do ex-governador Confúcio Moura, do MDB.

Autor e foto: Rondoniadinamica