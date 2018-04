Tribunal de Justiça abre seleção para 104 vagas de estágio nos níveis médio e superior

Foi publicado na edição desta quinta-feira do Diário da Justiça de Rondônia, o edital de processo para seleção de 104 estagiários para os níveis médio e superior. Há vagas para várias comarcas e as inscrições poderão ser realizadas a partir do 13 até 23 de abril de 2018 pelo no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), (www.ciee.org.br). As provas serão realizadas no dia 27 de maio.

Para concorrer, os estudantes deverão estar cursando ensino superior (a partir do 3º período e no máximo penúltimo período do curso) ou entre o 1º ou 2º ano do ensino médio.

As vagas são para estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Pedagogia, Psicologia, Jornalismo, Serviço Social, Direito, Informática.

O valor da bolsa estágio, mais auxílio transporte é de R$ 950 para ensino superior e R$ 576 para estudantes do nível médio.

https://cdn1.rondoniagora.com/uploads/noticias/2018/04/12/5acf7f49a8516.pdf

