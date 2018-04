VÍDEO: Recepcionada por multidão no aeroporto, Rosani garante não recorrer e vai disputar nova eleição

Ministros do TSE cassaram o mandato da prefeita de Vilhena por 5 a 1

A prefeita Rosani Donadon (MDB) desembarcou no aeroporto Brigadeiro Camarão, de Vilhena, no início da tarde desta sexta-feira, 13, momento em que foi recepcionada por uma multidão de pessoas.

Ela retornou à cidade após acompanhar, em Brasília (DF), a sessão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que resultou na cassação do seu mandato, na manhã de quinta-feira, 12. Relembre AQUI.

No aeroporto vilhenense, Rosani foi recebida com faixas, flores e cartazes, cumprimentou familiares e amigos, e falou a respeito do seu futuro político.

Disse que não irá impetrar recursos contra a decisão que cassou seu mandato e anunciou que irá disputar a nova eleição suplementar. “O fantasma dessa reunião, que não participei, já me acompanha 10 anos. Estou cansada. Não vou mais entrar mais com recurso. Se tiver nova eleição, que aconteça. Quero começar uma fase nova. Não adianta recorrer que, daqui a 90 dias, me tiram do cargo de novo. Estou pagando por algo que não fiz. Nesses 1 ano e 4 meses, fizemos muita coisa, fizemos o melhor. Avançamos em vários setores, saúde, educação, obras. Sou grata a Deus. E agradeço ao povo de Vilhena pelo carinho”, disse a mandatária municipal.

Contudo, ainda há dúvidas quanto a uma nova candidatura de Rosani, o que deverá ser definido pelo próprio TSE.

PRESIDENTE DO LEGISLATIVO ASSUME

Após a publicação do acórdão do julgamento e Rosani notificada, quem deve assumir como prefeito é Adilson Oliveira (PSDB), atual presidente da Câmara de Vilhena. Ele deve ficar no cargo por 90 dias, durante o período de realização da eleição suplementar.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e vídeo: Extra de Rondônia