Cobrança de dívida acaba com briga de faca entre irmãos

Elora D. B., 23, foi presa na sexta-feira (13), após tentar matar a própria irmã de 21 anos a facadas em uma residência no bairro Cuniã, zona Leste de Porto Velho.

Segundo informações da polícia, a vítima teria ido ao local fazer uma cobrança no valor de R$ 42,00, quando a suspeita se irritou. Em meio a discussão, Elora se armou com uma faca e desferiu três golpes na irmã, que foi perfurada no rosto e nas coxas.

Uma equipe da PM foi acionada e encontrou a suspeita tentando fugir em uma moto Honda Biz. Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Central de Flagrantes. A vítima foi medicada e passa bem.

Fonte: Rondoniaovivo