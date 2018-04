Em visita ao EXTRA, Mariana Carvalho diz que PSDB deve lançar candidatos ao governo e a prefeitura de Vilhena

A deputada federal Mariana Carvalho (PSDB), visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã deste sábado, 14, e fez um breve relato dos três anos e quatro meses de seu mandato e disse que seu partido tem intenção de lançar candidatos ao governo de Rondônia e a prefeitura de Vilhena.

De acordo com Mariana, seu mandato está sendo pautados pela ética, responsabilidade e respeito aos quase 60 mil votos que recebeu. A deputada afirma estar muito feliz, pois até o momento conseguiu destinar emendas para os 52 municípios do Estado, feito que poucos parlamentares que têm mais de um mandato ainda não fizeram.

Mariana ressalta que foi convidada pela sigla que representa a ser pré-candidata ao governo, mas não aceitou, pois seu intuito é completar seu mandado para qual foi eleita e tentar reeleição a Câmara Federal.

Contudo, Mariana afirma que seu partido está costurando alianças e vai lançar candidatos na esfera estadual e federal, portanto ainda está em fase de conversas para governo e senado.

Mariana também falou sobre a cassação da prefeita Rosani Donadon (MDB), ela lamentou o fato e disse que veio a Vilhena no mesmo voo que a prefeita, teve a oportunidade de conversar com ela e expor seus sentimentos. Porém, já conversou com os três vereadores do PSDB e defende uma candidatura de um deles a prefeitura, já que os parlamentes, qualquer um seja, têm todas as condições de se eleger e fazer uma boa gestão. Contudo, ideia ainda a ser debatida pela executiva municipal.

Para finalizar, Mariana diz que vai continuar em Brasília brigando pelos interesses dos 52 municípios que representa, principalmente por Vilhena, onde ela recebeu uma expressiva votação.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia