Homem mata ex, esfaqueia outra mulher e acaba preso por PM à paisana

Um bárbaro crime foi registrado no final da manhã deste sábado (14) no Centro de Jaru. Um homem, inconformado com o fim do relacionamento, matou a ex-mulher em plena luz do dia na avenida Padre Adolpho Rohl, em frente à Feira Municipal.

Segundo informações, a vítima havia colocado o capacete e se preparava para subir na moto quando o seu ex se aproximou com uma faca e teria lhe golpeado no peito, vindo a vítima cair ao solo e entrar em óbito momentos depois. Um homem que estava em companhia da mulher e tentou defender a vítima, também foi esfaqueado e foi socorrido ao Hospital Municipal de Jaru.

Um policial militar à paisana que estava numa casa lotérica próximo ao local do crime disse que ouviu os pedidos de socorro e correu para ver o que estava acontecendo e encontro o agressor ainda com a faca na mão e conseguiu detê-lo até a chegada da Polícia Militar, que prendeu o criminoso em flagrante.

Fonte: Anoticiamais