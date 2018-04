Jacaré é encontrado em Espaço Alternativo

Um filhote de jacaré foi encontrado na manhã deste sábado (14), no Espaço Alternativo, em Porto Velho.

O réptil, de aproximadamente meio metro, foi encontrado por frequentadores do local e estava bem próximo a uma passarela recém inaugurada.

A Policia Militar esteve no local e acionou uma equipe do Corpo de Bombeiros para a retirada do animal do local.

Fonte: Rondoniaovivo