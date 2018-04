Militares de Colorado e Cerejeiras capturam foragido da justiça de Espigão D’Oeste em Vitória da União

Guarnições da Polícia Militar (PM) de Colorado e Cerejeiras se dirigiram até o distrito de Vitória da União, em Corumbiara, a fim de darem cumprimento a um mandado de prisão a um foragido da comarca de Espigão D’Oeste.

No distrito, os militares localizaram o foragido, que segundo denúncias, comercializava entorpecentes no distrito juntamente com sua esposa.

Em abordagem ao infrator, este acabou confessando ser foragido e que em sua casa havia entorpecentes, que foram entregues aos militares por sua companheira. No imóvel também estava um terceiro indivíduo, que portava uma porção de maconha, assim como a quantia de R$ 900,00.

Enquanto os policiais ainda estavam no imóvel do suspeito, uma mulher chegou ao local portando uma sacola e nesta foi encontrado pelos militares, uma balança de precisão e resquícios de maconha.

Diante dos indícios de tráfico de entorpecentes, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil de Cerejeiras para serem tomadas as medidas cabíveis a cada caso.

Texto e foto: Extra de Rondônia