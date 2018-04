Mulher pula muro de residência e ataca ex a golpes de pé de cabra

A prisão da jovem identificada como Sara E. L. R., 19, acusada de espancar o ex-namorado de 23 anos ocorreu na manhã deste sábado (14), em uma residência no bairro Agenor Martins de Carvalho, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita enciumada pulou o muro da casa do ex-namorado e quando ele chegou foi atacado por ela com um pé de cabra.

A vítima sofreu graves hematomas na cabeça e também nas mãos. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e prendeu a jovem. Ela informou que as lesões na perna dela foram causadas no momento em que pulou o muro da casa. A vítima foi medicada e não corre risco de morte.

Fonte: Rondoniaovivo