Secretário de esporte fala sobre preparação para o Campeonato Estadual sub-15, em Colorado

Na manhã deste sábado, 14, o secretário de esporte, Almiro Dias da Silva, o presidente da Liga Esportiva, Robson Tadeu, e o orçamentista da secretaria de Esportes, Gustavo Matheus, visitaram a redação do Extra de Rondônia para falar como está sendo a preparação do Campeonato Estadual sub-15, que ocorrerá no período de 07 a 12 de Julho, em Colorado do Oeste.

De acordo com Almiro Dias, foi realizado os últimos detalhes sobre os alojamentos dos atletas, alimentação e o transporte para as delegações. Segundo o secretário, a comissão está se organizando para os reparos no estádio, sendo nas arquibancadas e no gramado.

Na ocasião, o presidente da Liga Esportiva, Robson Tadeu disse a competição reunirá 16 equipes filiadas a Federação de Futebol do Estado de Rondônia e uma comissão de arbitragem da federação.

Além, disso o secretário, enfatizou para convidar a população para dia 29 do decorrente convida a final da 30º do Campeonato Barrão de Colorado e um sorteio, após os jogos. “A “expectativa é de um grande público que do ano passado, ficando cada vez melhor ” pontou Almiro”.

O coordenador orçamentário de Colorado, Gustavo Matheus, finalizou que a secretária está com uma agenda de eventos esportivos sendo estes: Campeonato Municipal de Campo, Campeonato Rural, Copa Semelt entre outros campeonatos no decorrer do ano.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia