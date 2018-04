VEC entra em campo neste sábado diante do Genus no Portal da Amazônia

Neste sábado, 14, entra em campo o Vilhena Esporte Clube (VEC), às 20h00, no estádio Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia”, diante do Sport Clube Genus, valendo a quarta rodada do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018.

O Lobo do cerrado vem de um tropeço sobre o Ji-Paraná, e é o lanterna do campeonato. Já o Aurigrená da Capital obteve uma vitória diante do Vilhenense.

No último confronto entre as duas equipes, o time da capital venceu pelo placar de 2 a 1, no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia