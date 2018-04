Campanha IPVA 1% chega à cidade de Vilhena

A campanha IPVA 1% que começou na Capital do Estado, no final do mês de março, chegou em Vilhena.

A campanha é uma iniciativa popular através de articulações nas redes sociais, e tem à frente o Subtenente da Polícia Militar Guilherme Nascimento.

O movimento vem ganhando força e adesão popular, contando também com o apoio de diversas autoridades do Estado. O que na visão da liderança da campanha é de suma importância, uma vez que um dos caminhos pretendidos para alcançar o sucesso dos objetivos, será através da Assembleia Legislativa.

Outra alternativa é a via judicial, com análise da legalidade e, consequente, contestação da utilização da alíquota progressiva, ou seja, da cobrança do IPVA de acordo com as cilindradas e o valor da tabela FIPE do veículo.

O que pretende a campanha?

Os organizadores do movimento fazem questão de deixar claro, que o objetivo não é causar impacto negativo nas contas do Estado, pois entendem que isso ocorreria se a diminuição fosse feita de uma única vez. Por isso a campanha sugere a diminuição gradativa da alíquota do IPVA, na ordem de 0,25% ao ano, até o limite de 1% sobre todos os veículos automotores. Havendo, portanto, tempo para o Estado adequar suas receitas.

Atualmente as alíquotas no Estado de Rondônia variam entre 1 e 3%. 1% para veículos novos e 2 e 3% de acordo com as cilindradas do veículo.

A campanha em Vilhena

Em Vilhena a campanha conta com a adesão do Capitão PM da reserva José Teixeira, que segundo o mesmo, achou importantíssima a iniciativa popular para tentar dar um freio nos aumentos dos valores do IPVA e taxas cobradas pelo Detran.

“É preciso parar de assistir o acontecimento das coisas, e se tornar ator dessas iniciativas. Por isso, quem desejar aderir a campanha, entre em contato comigo, através do wattsapp 9 8496 5229. Já mandei confeccionar adesivos e camisetas, bem como estou colhendo as assinaturas em abaixo assinado, que será somado a outros de todo o Estado, para serem encaminhados às autoridades competentes”. Disse Teixeira, que assumiu a liderança da campanha em Vilhena.

No próximo domingo (15) José Teixeira e adeptos estarão na feira próximo à Fimca, em uma grande concentração para coleta de assinaturas. “Contamos com a adesão em massa da população vilhenense, pois é algo de interesse comum, mesmo os que ainda não possuem veículo ou motocicleta, futuramente poderão vir a ter”. Finalisou.

O que é o IPVA?

É o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, é um imposto estadual, cobrado anualmente, cuja alíquota varia de estado para estado, de 1% a 6%, de acordo com o valor do veículo (Tabela FIPE).

O recolhimento do IPVA é anual e 50% do valor arrecadado é destinado ao município onde o veículo foi licenciado. A outra parte vai para os cofres públicos para ser aplicado em diversas áreas.

Texto: J. Teixeira

Foto: Ilustração