De virada, Vilhenense vence o Barcelona no Portal da Amazônia

O Vilhenense Esportivo Clube venceu de virada o Barcelona na tarde deste domingo, 15, pelo placar de 3 x a 1, no estádio Arnaldo Lopes Martins, o “ Portal da Amazônia”, em Vilhena, valido pela quarta rodada do returno do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018.

Os gols da partida foram marcados com Andrezinho aos 12 minutos da primeira etapa. No segundo tempo Alemão deixa tudo igual, na sequencia Lagoa vira o placar aos 28 e Geovani fecha a conta com mais um no final do jogo.

Na próxima rodada o Leão do Norte enfrenta na quarta-feira, 18, o Real Ariquemes, no estádio Gentil Valério. Já o Índio do Norte encara o VEC, no mesmo dia, no estádio Portal da Amazônia.

O jogo – A partida iniciou com Vilhenense melhor em campo. Mas, o primeiro lance de perigo, foi do Barcelona aos 8 minutos com lançamento de Calado para Andrezinho na área. O camisa 09 ajeita e chuta, mas zaga intercepta a jogada.

Aos 12´ Calado novamente faz um cruzamento em profundidade na área para Andrezinho. O atacante avança e chuta de cobertura na saída do goleiro Kayky, abrindo o placar para o Índio do Norte.

A primeira chance de gol do Vilhenense venho aos 32 minutos. Roney avança em pela direita e cruza na área e a bola sobra livre para Leandrinho. O camisa 10 chuta de primeira, mas a bola longe do gol.

Na segunda etapa Vilhenense voltou em campo mantendo o mesmo nível de jogo. Aos 5´ Geovani recebe livre na área e chuta, mas a zaga bloqueia. A bola sobra para Leandrinho que chuta rasteiro, porém o goleiro Douglas faz uma grande defesa.

Vilhenense investia com jogadas em velocidade pelas laterais. Aos 16 minutos Vandihho cobra escanteio no segundo pau e a bola sobra livre para alemão que deixa tudo igual.

O Leão do Norte mantinha o domínio da bola em campo e aos 28 minutos, Vandinho avança pela direita e cruza na área para Lagoa. O Volante chuta no canto e vira o placar para Vilhenense.

Aos 33´Jorginho recebe cartão vermelho, após uma entrada dura em Vandinho, prejudicando o esquema tático do time. E aos 46 Geovani recebe da intermediaria e avança em velocidade na área, e chuta rasteiro na saída do goleiro Douglas, fechando a conta para Leão do Norte.

Ficha Técnica

Vilhenense

Kaiky, João Pedro, Alemão, Tessio, Wembley, Michel, Lagoa, Roney;

Ariel, Leandrinho e Geovani. Técnico: Mirandinha

Barcelona

Douglas, Fernando, Bertozzi, Jefinho, Jorginho, Xavão, Jadson;

Dourado, Calado, Italo e Calado. Técnico: Tiago Batizoco

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia