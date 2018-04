Em jogo com arbitragem polêmica, VEC perde para o Genus no Portal da Amazônia

O Genus venceu na noite de sábado, 14, o Vilhena Esporte Clube pelo placar de 2 a 1, no estádio Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia”, em Vilhena, valido pela quarta rodada do returno do Campeonato Rondoniense Loterias Caixa 2018.

Os gols da partida foram marcados por Marco Aurélio aos 8 minutos da primeira etapa. Jobert de cabeça empatou no segundo tempo e Deivid em cobrança de pênalti virou o placar para time da capital.

Na próxima rodada o Lobo do Cerrado enfrenta o Barcelona na quarta-feira, 18, no Portal da Amazônia em Vilhena. Já o Genus recebe em casa no mesmo dia, o Rondoniense Social Clube, no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

O jogo – A partida iniciou com VEC pressionando o campo do Genus. Aos 8´ Robinho avança pela direita e cruza na área para Marco Aurélio. O camisa 9 chuta de boleia e abre o placar para time da casa.

Genus reponde aos 10 minutos com Deivid que chuta no bico da área, mas a zaga desvia a bola para escanteio.

Aos 19´ Thiaguinho recebe na intermediaria e avança até área. O camisa 10 ajeita e chuta, mas a bola passa por cima trave.

O Lobo do Cerrado quase amplia o placar na etapa final. Jair cruza na área para Marco Aurélio que cabeceia, mas o goleiro Gabriel Sarges defende.

Na segunda etapa Genus voltou melhor dominando a posse de bola em campo. Aos 12´ Juninho em cobrança de falta na área, Jobert cabeceia e empata o placar para Genus.

Aos 18 ´ VEC fica com 10 jogadores em campo, após uma falta dura de Jair que recebe cartão vermelho. Aos 28´, Genus finalizou três chutes seguidos, mas o goleiro Railson defendeu salvando o gol.

Aos 33, Charles recebe uma falta dentro da área e o arbitro marca pênalti. Deivid cobra e chuta no canto do goleiro, virando o placar para time da capital.

O jogo começou a esquentar em campo e aos 43 minutos Marco Aurélio é expulso, e uma confusão começa em campo. Jogadores do VEC deixam o campo reclamando da arbitragem e juiz deu por encerrada a partida.

Ficha Técnica

VEC

Railson, Jair, Tulio, Junior Porto, Alemão, Adelson, Robinho, David;

Marco Aurelio, Thiaguinho e Renanzinho. Técnico: Fabiano Pereira

Genus

Gabriel Sarges, Charlinho, Jobert, Diego, Marcão, Elias, Jefferson;

Paulão, Deivid, Juninho e Leandro. Técnico: Paulo Eduardo Pereira

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia