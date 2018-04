Governador visita Colorado e Cerejeiras nessa segunda e participa de solenidade na Câmara de Vereadores

Na manhã de sábado, 14, o governador Daniel Pereira (PSB), falou com a reportagem do Extra de Rondônia via telefone e confirmou que vai estar no município de Colorado do Oeste e Cerejeiras nessa segunda-feira, 16.

Na manhã, o governador visita o prefeito de Colorado, José Ribamar de Oliveira (PSB) e o vice João Batista Pereira (MDB), onde declarou que vai colocar o governo a disposição do município para ajudar no desenvolvimento da região.

A tarde, Daniel Pereira estará em Cerejeiras, onde vai vistoriar as obras de asfalto que liga Cerejeiras a Pimenteiras, entre outras em andamento.

À noite, o governador vai participar de sessão solene na Câmara Municipal de Vereadores, onde dará posse (simbólica) ao vereador Pedro José Alves Sanches (MDB), popular (Pedrinho), nomeado Adjunto da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS). Na oportunidade participa da posse de Ifraim Eugenio de Souza (MDB), conhecido por Ifraim Zigue, que assume a vaga deixada por Pedrinho.

Daniel enfatizou que sua carreira política começou em Cerejeiras, onde foi vereador entre os anos de 1989 a 1992. “Foi Cerejeiras que abriu as portas para minha vida política, também foi à cidade que me elegeu deputado estadual em 1994, por isso sou muito grato ao povo de Cerejeiras e ao Cone Sul”, encerrou.

Texto e Foto: Extra de Rondônia