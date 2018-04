Luciano Hang convida e Ratinho confirma presença na inauguração da Havan de Vilhena; vídeo

Luciano Hang, presidente do grupo Havan, esteve em Vilhena na última sexta-feira, 13, onde visitou o canteiro de obras da unidade de Vilhena e confirmou a inauguração da loja para o dia 12 de maio do corrente.

Luciano concedeu entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia, onde teceu diversos elogios a cidade e disse da satisfação de poder contribuir com o desenvolvimento do munícipio e região através da unidade Havan de Vilhena.

Na oportunidade, em conversa com o empresário, o proprietário do EXTRA, Orlando Caro Labajos, indagou Luciano quanto em trazer para a inauguração da loja o apresentador Carlos Massa, popular “Ratinho”. Por vez, de imediato, Hang gravou uma mensagem e enviou ao apresentador, dizendo da satisfação de tê-lo no dia 12 de maio participando da inauguração de mais esse empreendimento do grupo Havan e que o povo de Vilhena estava cobrando a presença dele nesta mega inauguração.

No mesmo dia Ratinho gravou mensagem e confirmou presença na solenidade de inauguração. Confira o vídeo.

Texto: Extra de Rondônia

Foto e vídeo: Reprodução