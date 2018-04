VALORIZAÇÃO: Além de pagar salários dentro do mês, prefeita concede aumento de 5% para servidores

Presidente do Sindsul elogiou diálogo aberto de Rosani Donadon com o sindicato

Com objetivo de valorizar os servidores públicos municipais de Vilhena, a prefeita Rosani Donadon concedeu um aumento salarial geral de 5%.

O anúncio do aumento salarial por parte da mandatária municipal aconteceu neste sábado, 14, durante reuniu com a direção do Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul (Sindsul).

A reunião foi realizada no gabinete da prefeita e contou com a presença das secretárias Raquel Donadon (Educação) e Rosangela Menezes (Administração), da procuradora Márcia Helena Firmino, do presidente do Sindsul Wanderley Ricardo Campos e da vice-presidente Sônia de Fátima Batista.

Atualmente, a prefeitura de Vilhena conta com cerca de 2.040 servidores efetivos que serão beneficiados com o aumento salarial.

De acordo com a prefeita Rosani Donadon, o projeto do aumento salarial será enviado nesta segunda-feira, 16, para a aprovação na Câmara de Vereadores. “Acredito que o projeto será aprovado pelos parlamentares, pois vai beneficiar os servidores do município que merecem todo o nosso respeito. Eles atendem à população prestando os serviços públicos com dedicação e ajudam no desenvolvimento de Vilhena”, ressaltou a prefeita.

SALÁRIO EM DIA

O aumento de 5% no salário dos servidores municipais é um avanço da gestão atual. De acordo com presidente do Sindsul, Wanderley Ricardo Campos, em 2014 foi concedido o último aumento para os servidores.

Wanderley Campos elogiou a prefeita por manter sempre o diálogo aberto com o sindicato e também por valorizar os servidores. “Há alguns anos vinham sendo concedidos pequenos aumentos salariais, mas para algumas classes, e esse agora que a prefeita anunciou será geral e é para isso que estamos lutando para valorizar e beneficiar a todos os servidores”, disse Campos.

Durante a reunião, a prefeita Rosani Donadon ressaltou que sempre trabalhou pelo desenvolvimento de Vilhena e também para melhorar a qualidade de vida da população. “Estou muito feliz em conceder esse aumento salarial para os servidores municipais. Sabemos o quanto esse aumento fará diferença na vida de todos. Vilhena tem ótimos funcionários, que vestem a camisa da cidade, trabalham com muita vontade e determinação para melhorar a vida da população, e nada mais justo aumentarmos o salário, dentro das possibilidades das finanças do município”, afirmou a prefeita.

EQUIPARAÇÃO E AUMENTO O AUXÍLIO

Rosani Donadon lembra ainda que desde o início do mandato tem trabalhado para valorizar os servidores municipais, pagando os salários dentro do mês trabalhado. Além disso, atendeu reivindicação dos professores e fez a equiparação contratual dos professores contratados para 30 horas aos dos que recebem por 40 horas semanais e concedeu aumento no auxílio-alimentação.

Texto e fotos: Assessoria