Em maio acontece a 18ª edição da “Festa do Trabalhador” em Vilhena

O Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo do Norte (CTG) irá realizar a 18ª edição da sua tradicional “Festa do Trabalhador” no dia, 01 de maio, em sua sede localizada na Avenida José do Patrocínio, Vilhena.

Nesta edição haverá um saboroso almoço acompanhado de churrasco, tarde dançante e o torneio do trabalhador com premiações em dinheiro. As inscrições para o torneio estão a R$ 100,00, garanta já sua vaga.

Para mais informações ou reserva de mesas entrar em contato através dos telefones 3321-2174, 9 8121-5045 ou 9 8442-4316.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia