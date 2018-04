Endividado, VEC abandona o Rondoniense-2018

Em um comunicado publicado nesta segunda-feira, 16, em sua página oficial no Facebook, o Vilhena Esporte Clube anunciou que está abandonando o Campeonato Rondoniense de Futebol deste ano. A nota, assinada pelo presidente da equipe, José Carlos Dalanhol, o “Gaúcho do Milho”, alega que a atitude foi tomada por falta de condições financeiras.

Na lanterna do Rondoniense no segundo e sexto no Geral, o VEC é o único clube de Vilhena a ganhar títulos estaduais: foi campeão da competição por cinco vezes.

Na última partida, realizada sábado, 14, em Vilhena, o clube abandonou o jogo apontando um gol legítimo, anulado indevidamente, e um pênalti inexistente, marcado em favor do adversário, o Genus, de Porto Velho. O confronto acabou 2 a 1 para o visitante.

Polêmico, Dalanhol chegou a se afastar da presidência do VEC, mas acabou reassumindo o comando novamente.

PUNIÇÕES

A Federação de Futebol de Rondônia deve impor ao “Lobo do Cerrado”, em virtude da desistência, as seguintes punições:

Rebaixamento automático para a Série B do Estadual;

Afastamento de dois anos do futebol profissional no Estado.

Nota:

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Extra de Rondônia