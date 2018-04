Expedito Júnior visita o EXTRA e conta sobre encontros partidários e sua possível candidatura

Na tarde desta segunda-feira, 16, visitou a redação do Extra de Rondônia o ex-senador Expedito Júnior (PSDB) para falar sobre as visitas que está realizando em vários municípios do Estado e da possível pré-candidatura a governo ou senado.

O ex-edil relata que está visitando todas as bases do PSDB de Rondônia para se reunir com os membros e simpatizantes, com intuito de discutir questões políticas, para formar alianças dentre outras demandas partidárias.

Sobre sua pré-candidatura o ex-parlamentar afirma que “ainda estou discutindo e ouvindo outras lideranças políticas. Estamos conversando com vários partidos inclusive o PP do Ivo Cassol, PR do Luís Claúdio, SD do deputado Jidalias Dos Anjos Pinto, mais conhecido por Tiziu Jidalias, PSDC do deputado Edgar do Boi, PSD do Expedito Neto, estamos em um período de análise”.

“A meu ver, hoje a política esta bem diferente, quando começamos em um período com este já sabíamos quem eram os concorrentes e o cenário estava pegando fogo, já nesses novos tempos estão todos discutindo e ouvindo as bases para decidir o rumo das candidaturas. Isso é algo bacana e que nosso partido tem aderido para si”, explicou Expedito.

Em relação ao cenário atual do município de Vilhena, Expedito prefere não opinar por acreditar que tal ação deve partir dos vereadores e do diretório do município, mas acredita que em breve o problema será resolvido da melhor forma possível.

Júnior finalizou ressaltando que ainda não há um cargo especifico para concorrer às eleições, pois não se tem nada acertado, mas caso concorra à expectativa é que seja para os cargos ou de senador ou governador de Rondônia.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia