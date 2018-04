Jovem é esfaqueado durante discussão por dívida

O crime ocorreu no final da tarde de domingo, 15, em uma residência localizada no Bairro Cristo Rei, em Vilhena, onde a vítima, de 25 anos, e o autor do crime, de 34, estavam hospedados.

Quando os militares chegaram ao local, se depararam com o jovem apresentando duas perfurações a faca, sendo uma na altura do peito e outra nas costas, ambas do lado direito.

Segundo testemunhas, vítima e agressor ingeriam bebidas alcoólicas juntos no local, quando deram início a uma discussão referente a uma dívida, momento em que o agente, que estava em posse de duas facas, tipo peixeiras, desferiu os golpes contra o jovem.

O infrator, que também estava na residência quando os policiais chegaram, recebeu voz de prisão, sendo apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e a vítima, foi socorrida ao hospital onde ficou sob cuidados médicos.

Texto e foto: Extra de Rondônia