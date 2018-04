Jovem é preso e menor apreendido em posse de arma de fogo e motoneta roubada

Os fatos se deram na madrugada de domingo, 15, no Centro de Vilhena, quando uma guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da Polícia Militar, que realizava ronda de rotina, avistou três jovens na varanda de uma residência, que empreenderam fuga ao perceberem a presença da viatura.

Diante da atitude dos três indivíduos, que fugiram correndo e pulando muros de residências vizinhas, os militares entraram no imóvel, onde se depararam com um adolescente, de 17 anos, escondido.

Na casa também foi localizada uma mochila contendo um revolver calibre 38, com seis munições intactas uma motocicleta Honda Bros de cor preta, em situação normal e uma motoneta Honda Bis, de cor branca, com restrição de roubo.

Após a solicitação de apoio, diligências foram realizadas e um dos três fugitivos foi localizado escondido no topo de uma árvore. Após a rendição do infrator, de 25 anos, este alegou que teria ido ao local convidado por um dos agentes que conseguiu fugir e que os mesmos correram, porque a viatura passou exatamente no momento em que ele comprava no local, uma porção de cocaína, pelo valor de R$ 50,00.

O infrator confessou também, ser proprietário da Bros e do revólver, porém, negou ser responsável pela Biz, que segundo ele, estava sob a responsabilidade de um dos fugitivos.

De volta ao imóvel, os militares presenciaram o momento em que o jovem tentou induzir o menor a assumir a propriedade da arma de fogo, sob a alegação de que nada aconteceria com ele, devido a idade.

Diante dos fatos, os envolvidos e os objetos apreendidos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para serem tomadas as devidas providências. Mesmo a situação da motocicleta Bros estar legal, esta também foi recolhida, haja vista que, nos últimos dias , tiveram vários registros de roubos onde as vítimas relataram que dois infratores, com as mesmas características dos conduzidos, praticaram os crimes em uma motocicleta da mesma cor e modelo.

Texto e fotos: Extra de Rondônia