Morre o ex-deputado federal, advogado e comunicador Maurício Calixto

Morreu nesta segunda-feira, 16, o empresário, jornalista e ex-deputado federal Maurício Calixto da Cruz, aos 69 anos, em Porto Velho de causa ainda não revelada.

Maurício Calixto era natural de Arcos (MG) e foi deputado federal por Rondônia na legislatura 1991/1995, eleito pelo PTB.

Ele também foi diretor do Detran em Rondônia no governo de José Bianco e Ivo Cassol. Era Procurador da Assembleia Legislativa e nos últimos anos apresentava o programa A Hora do Povo, na Rondônia FM, emissora de propriedade do ex-senador Odacir Soares.

Fonte e Foto: Painel Político