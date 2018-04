Motociclista sofre queda e é conduzido ao hospital com suspeita de hemorragia interna

O acidente ocorreu no início da noite desta segunda-feira, 16, na Avenida 30, próximo ao cruzamento com a Rua 807, no Bela Vista, em Vilhena.

Segundo informações de um policial militar, o motociclista, de 22 anos, seguia pela referida Avenida atrás de um veículo Gol, sentido Cuiabá, quando em dado momento, o condutor do Gol acessou a pista da direita, a fim de desviar de um Uno e o motociclista, para não atingir a traseira de seu veículo, freou bruscamente, sofrendo uma queda.

O jovem acabou deslizando por cerca de 20 metros, subindo na calçada lateral da via, se chocando contra o portão de uma residência e voltando para a pista, batendo na lateral direita do Gol.

A vítima foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros com suspeita de hemorragia interna.

Uma Guarnição da Polícia Militar de Trânsito (P-Tran) Isolou a área para a realização da perícia técnica.

Texto e foto: Extra de Rondônia