Participe da “11ª Festa do Milho” em Cabixi

Neste sábado, 21, a partir das 18h00 acontece a “11ª Festa do Milho” no salão de festas da igreja católica, em Cabixi.

O evento contará com a participação do cantor gospel Eddie Lima, a cantora regional Brenda Tomazelli e a dupla sertaneja Jhony & Alipe. Haverá também uma variedade de barracas com diversas iguarias, dentre elas pamonha, cural, torta, bolos, milho cozido, e outros.

Organizada pela Associação Recreativa, Cultural, Esportiva e Social de Cabixi (ARSCESC) a renda arrecadada será aplicada no projeto “Bom de Bola”, que hoje atende cerca de 100 alunos entre meninos e meninas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação