Policial Militar pioneiro visita 3º BPM em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira , 16, o Policial Militar da Reserva Remunerada 3º Sargento PM Josias Joaquim dos Santos, um dos primeiros militares a servir no 3º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Rondônia realizou uma visita à unidade na qual serviu e que há mais de 10 anos não revia.

Pioneiro

O militar, natural de Recife no estado de Pernambuco, dedicou sua profissão integralmente na área do 3º BPM nos municípios de Vilhena e Colorado do Oeste. Foi incluído no quadro da Polícia Militar de Rondônia em 25 de outubro de 1977 no qual serviu até 05 de julho de 2005.

Durante o tempo em que serviu foi contemplado com as medalhas Dedicação Policial 1º Decênio em 1989 e Forte Príncipe da Beira – a maior comenda da Polícia Militar do Estado de Rondônia – no ano de 1991.

À época o então Soldado Joaquim trabalhou na “Delegacia Especial”, onde hoje fica localizado o Banco do Brasil. De acordo com os registros históricos do 3º Batalhão somente no ano seguinte à incorporação do militar que “iniciaram-se as obras do prédio onde hoje funciona a sede do 3º BPM, no bairro 5º BEC – Setor Industrial, sendo inaugurado em dezembro de 1978.” (Livro Histórico – 3º BPM, 1993, p. 5)

A visita

Atualmente residente em Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, o militar resolveu, após mais de uma década, rever a Organização Policial Militar (OPM) que serviu por quase 28 anos.

Além de rever alguns irmãos de farda da época em que estava na ativa, o militar encontrou e novamente realizou um ‘patrulhamento’ em um dos veículos de quando serviu em Vilhena – a viatura Fusca RP – 071 totalmente reformada e em condições para o serviço policial.

Com os olhos mareados de lágrimas a emoção tomou conta do militar, que reviveu momentos inesquecíveis na carreira. “A experiência foi demais! Em todos os quartéis em que eu visitei, o único lugar que fui tão bem recebido foi esse; mas também grande parte da minha vida foi aqui”, frisa o policial Joaquim.

E a emoção não se deu por encerrada. O militar não conteve as lágrimas ao abrir o Livro Histórico do 3º Batalhão e identificar o nome dele em uma das páginas iniciais da história da Unidade Policial.

Para encerrar a visita, o Sargento da Reserva Remunerada Joaquim, conheceu e andou na viatura da Força Tática – atual modelo de viatura utilizada para o policiamento.

Texto e Foto: Assessoria