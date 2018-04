Prazo de 40 dias para novas eleições em Vilhena movimenta política e nomes de pré-candidatos começam a aparecer

Com a cassação do mandato da prefeita Rosani Donadon (MDB), pelo Supremo Tribunal Eleitoral (STE), em Brasília no último dia 12 de maio, e com prazo de 40 dias para realização de novas eleições, começa a movimentação política nos bastidores do município de Vilhena. E, o Extra de Rondônia fez uma prévia visando pretensos pré-candidatos, no qual os nomes começam a aparecer nesse novo cenário político.

Diversas lideranças já estão se reunindo para escolherem nomes de consenso para serem lançados como pré-candidatos ao Paço Municipal Teotônio Vilela.

Para a sucessão municipal já aparecem nomes de pré-candidatos conhecidos como do advogado José Francisco (PT), conceituado causídico, defensor público aposentado e bem quisto na comunidade vilhenense.

Adilson de Oliveira (PSDB), empresário bem sucedido no ramo de transportes e atual presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Porém, irá assumir um mandato “tampão”, até a realização das novas eleições.

Eduardo Toshiya Tsuru (PV), popular Eduardo Japonês, empresário do ramo hortigranjeiro. Concorreu na última eleição e perdeu para Rosani Donadon.

Julio Cesar (Psol), popular ” Julinho da Rádio”, radialista e bacharel em direito, também disputou a última eleição, mas não obteve êxito.

Rosani Donadon (MDB), prefeita que perdeu mandato, diz que foi injustiçada, pois não participou da reunião, no qual foi à chave para a abertura do processo contra ela. Ressalta que é pré-candidata.

Entretanto, vale lembrar que os pré-candidatos terão que passar pelas convenções dos partidos para terem seus nomes sabatinados.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra/Arquivo