Presidente do Vilhenense se dispõe a contribuir com o VEC

Em gesto nobre o presidente do Vilhenense Espotivo Clube, Waldir Kurtz, conhecido empresário da cidade, se dispôs a contribuir financeiramente com o Vilhena Esporte Clube (VEC), depois que a presidência do clube anunciou desistência do torneio estadual no início da noite desta segunda-feira, 16 de abril.

Na nota publicada e assinada pelo mandatário do VEC, José Carlos Dalanhol, o clube informa o desligamento do Campeonato Rondoniense 2018 e aponta não ter “condições financeiras e moral de seguir em frente”. Outro ponto que chama atenção é sobre as punições. O regulamento prevê afastamento da Série A do torneio por dois anos. “Sabemos das punições de acordo com o regulamento”.

Depois de saber da nota, de prontidão, Waldir entrou em contato com a assessoria e emocionado se dispôs a contribuir com o clube pentacampeão rondoniense. “Queremos ajudar ao menos para que o VEC termine o campeonato. Quero convocar os empresários da cidade para que também olhe para esse time que já representou sozinho a cidade. Todos nós já fomos VEC um dia. Não estamos juntos por outras questões, mas esse é um momento ímpar e não podemos deixar isso acontecer. Eu me disponho, caso apareça mais alguém, iremos ajudar o Vilhena a cumprir os últimos 3 jogos que restam no campeonato” disse o presidente do Leão do Norte.

Na última semana ventilou a notícia de que Vilhenense e VEC se uniriam no próximo ano. Waldir fez questão de esclarecer que não é essa a intenção. “Queremos contribuir nesse momento com o Vilhena para que ele não sofra punição. Queremos que termine o campeonato dignamente, como sempre foi a trajetória do VEC. Essa ideia de fusão dos dois clubes está descartada”, afirmou Waldir.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Luh Coelho