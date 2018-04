Preso com droga irmão de vereador que pediu na tribuna para polícia prender bandidos ao invés de fazer blitz

A Policia Militar prendeu no final da tarde desta sexta-feira (13) dois elementos acusados de tráfico de drogas, com eles foi apreendido aproximadamente 1.119g de crack, uma motocicleta Honda Hornet, um veiculo Volkswagen Gol, dinheiro e objetos de procedência duvidosa, entre eles uma balança de precisão utilizada para pesar a droga..

A polícia possuía informações que o proprietário da motocicleta Hornet, identificado com as iniciais E.S.A, e conhecido pela alcunha de “Lia”, comercializava entorpecentes na cidade de Jaru e região, e na tarde desta sexta, uma guarnição da PM avistou outro elemento conhecido no mundo policial, identificado com as iniciais S.M.L, saindo com uma sacola preta na mão da residência de Lia, esta localizada na rua Tanguá no Jardim dos Estados. Diante os fatos evidenciados a PM realizou sua abordagem sendo encontrado no interior da sacola, uma porção de aproximadamente 600 gramas de entorpecente, em ato continuo os policiais adentraram na residência de Lia encontrando em seu interior mais entorpecentes prontos para comercialização e uma quantidade sendo preparada em uma panela no fogão.

Diante o exposto ambos acusados receberam voz de prisão e foram conduzidos juntamente com os produtos apreendidos para a UNISP. Após serem ouvidos pelo delegado plantonista, os dois acusados foram flagranteados pelo crime de trafico de drogas e foram encaminhados para Casa de Detenção local.

Lia, é irmão do vereador Orlando dos Anjos, que em fevereiro deste ano, discursou exaltado na tribuna da Câmara de Vereadores, tecendo duras críticas a PM, segundo ele ao invés de prender bandidos a PM estaria prendendo trabalhadores com documentos de veículos atrasados.

Fonte: Jaru Online